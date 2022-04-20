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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 10 yıl önceki Gangnam Style videosu viral oldu

Djuice Style adlı videoda Zelenski ve komedi grubu Kvartal95'in üyeleri yer alıyor

20 Nisan 2022 16:50

Eski komedyen ve şimdiki Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin popüler K-pop şarkısı Gangnam Style'ın parodisini yaptığı video Tiktok'ta viral oldu.

Volodimir ZelenskGangnam StyleTiktokZelenski'nin Gangnam Style VİDEOSU

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