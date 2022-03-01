Ukrayna'dan ayrılırken köpeğini eve kilitledi, tercihi gündem oldu: "Siz olsaydınız ne yapardınız?"

Başkent Kiev'de yaşayan Hikmet Alemdar, Cüneyt Özdemir'e yaşadığı zor anları anlattı. Duygusal anlar yaşayan adam, Cüneyt Özdemir'in "Kız arkadaşın seninle geliyor mu? Kedini alabildin mi?" sorusuna, kız arkadaşını geride bırakmak zorunda kaldığını ve köpeğini de eve kilitlediğini söyledi.

Gencin, kız arkadaşını ülkede bırakmak zorunda kalması ve köpeğini evine kilitlemesi sosyal medyada gündem oldu.

Alemdar'ın tercihinin sosyal medyada tartışılmasının ardından Cüneyt Özdemir de Alemdar'la yaptığı söyleşiden bir kesit paylaşarak "Hikmet'in tercihi konuşuluyor... Siz olsaydınız ne yapardınız?" diye sordu.

Ukrayna'daki son durumu anlatan Hikmet Alemdar, "Ülkede çok büyük bir kaos hali hakim. Buranın cumhuriyeti 'Kiev'de sadece eline silah alacaklar kalsın' diyor. Biz de buradaki kardeşlerimize ve ailemize yardım etmek için burayı terk etmek zorunda kalıyoruz. Tüm insanlar mağdur burada. Kız arkadaşımı evine bırakırken bile artık insanlar, insan hayatı arasında tercih yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir'in "Kız arkadaşın seninle geliyor mu? Kedini alabildin mi?" sorusuna ise Alemdar, "Kız arkadaşım bana 'Benim annem babam affetmez bırakırsam. Demek ki bizim insanlarımız öldürülecek, siz de o yüzden kaçıyorsunuz" dedi bana. Zaten hayatımın en zor kararını verdim. Ben 'Gitmeyeceğim' dedim. Abim 'Ben seni burada bırakamam' dedi" yanıtını verdi.

Köpeğini de eve kilitlediği aktaran Alemdar, "Cüneyt Bey, tercih yapıyoruz insan hayatı konusunda. Ben köpeğimi evine kapattım. Tüm mamalarımı döktüm, arkasından kapıyı kapattım. Şu anda ben haysiyetsiz bir şekilde hayvanımı evde terk ettim. İnsanlar kız arkadaşını, eşini terk etmek zorunda kalıyor. Burada savaş var. Bunu kimse anlayamaz. Burada kimseyi eleştirmesin kimse" ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.