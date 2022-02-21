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Ukrayna’da siviller olası bir Rus saldırısına hazırlanıyor

Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara destek veren Rusya’nın şimdi de ülkenin diğer bölgelerini de işgal etmesinden korkuluyor

21 Şubat 2022 15:04

Rusya, haftalardır Ukrayna sınırına asker yığıyor. İki ülke arasındaki sınırda şu an 100.000'den fazla Rus askeri bulunuyor ve Rusya ile gerilim giderek tırmanıyor. Ukrayna’da birçok kişi, yıllardır Kırım’ı işgal altında tutan ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara destek veren Rusya’nın şimdi de ülkenin diğer bölgelerini de işgal etmesinden korkuyor.

Ülkede, aralarında kadınların da olduğu her yaştan sivil birçok kişi, gönüllü olarak temel askeri eğitim alıyor. Amaç olası bir Rusya saldırısında cephedeki askerlere destek vermek. 51 yaşındaki doktor Marta Yuzkiv de o gönüllülerden biri.

Kaynak: DWTürkçe

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