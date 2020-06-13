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Ukrayna'da yöneticilik vaat ettikleri kadınları filmlerde oynatan porno stüdyolarına baskın!

13 Haziran 2020 13:25

Ukrayna'nın Nikolayev kentinde polis, porno stüdyolarına düzenlediği baskında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Stüdyonun onlarca kadını çalıştırdığı ve ayda 935 bin dolar gelir elde ettiği ifade edildi.

Ukrayna'nın Nikolayev kentinde polis, porno stüdyolarına şafak vakti operasyon düzenledi. DHA'da yer alan habere göre Nikolayev Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir porno şebekesine ait üç ayrı film stüdyosunda 70 kadar genç kız çalıştırıldığı ve ayda 2,5 milyon grivna (yaklaşık 935 bin dolar) gelir elde ettiği belirtildi.

İhbar üzerine şafak vakti operasyon düzenleyen polis, porno şebekesi üyesi birçok kişiyi gözaltına aldı.

Şebekenin çalıştıracağı kızları internette iş arayan ve özgeçmişini yayımlayan kadınlardan seçtiği, söz konusu kişilere ulaşarak, önce firmada yöneticilik görevi teklif ettiği, bir süre sonra da kadınları porno stüdyolarına götürdükleri belirtildi.

Porno şebekesinin kadınlara yüksek maaş karşılığında yabancılara yönelik porno filmlerde oynamayı teklif ettiği belirtildi. 

Kaynak: DHA

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