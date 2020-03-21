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Ukrayna’da öksüren yolcuyu döverek minibüsten attılar

21 Mart 2020 22:32

Ukrayna’da otobüste seyahat ederken öksüren bir yolcu diğer yolcular tarafından indirilmek istendi. Öksüren yolcu inmek istemeyince diğer yolcularla arasında arbede çıktı.

Tüm dünya korona virüs salgını nedeni ile tetikte bekliyor. Ukrayna’da otobüsle seyahat ederken öksüren bir yolcu paniğe neden oldu. Otobüste bulunan diğer yolcular öksüren kişinin aşağı inmesini istedi.

Öksüren yolcu, inmek istemediğini belirtince diğer yolcularla arasında arbede çıktı. Şoför de öksüren yolcunun indirilmesine otobüsün kapısını açarak yardım etti. Yolcular, zor kullanarak öksüren yolcuyu otobüsten attı.

Geçen aylarda Ukrayna'da Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 48 Ukrayna vatandaşının yaşadıkları şehre gelmesini istemeyen yüzlerce protestocu hastanelerin önünde barikat kurmuştu. Yolcular, Ukrayna'da karantina altına gidecekleri hastaneye götürülürken otobüsler taşlanmıştı.

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