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Ukrayna’da market rafları boş kaldı

28 Şubat 2022 10:51

Ukrayna’da gıda sektöründeki tedarik zincirinin Rusya saldırıları nedeniyle sekteye uğramasının ardından market rafları boş kaldı.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları 5’inci gününde de devam ediyor. Ülkeden tahliyeler Rusya’nın gerçekleştirdiği operasyonlar gölgesinde devam ediyor. Saldırılar nedeniyle sekteye uğrayan tedarik zinciri gıda sektörünü de vurdu. Metro istasyonlarında ve sığınaklarda kalan Ukrayna halkı, yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çekiyor. Temel ihtiyaç ürünlerine ulaşmak için marketlere koşan birçok kişi boş raflarla karşılaşıyor.

 

UkraynamarketRusyasavaşgıda

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