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Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrenci gözyaşları içinde yardım istedi: Unutulmaktan korkuyorum

"Tahliye alanına 25 kilometre uzaktayım 'Gelin beni alın lütfen' dedim, gelmediler"

27 Şubat 2022 12:13

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası çok sayıda Türk vatandaşı ve öğrenci ülkede mahsur kaldı. Ülkede mahsur kalan öğrencilerden Cemil Arda Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında gözyaşları içinde yardım istedi. Yıldırım, "Unutulmaktan korkuyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu.

KRT T'de canlı bağlantıyla yayına bağlanan Cemil Arda Yıldırım, gözyaşlarını tutamadı. Yıldırım , "4-5 gündür buradayım. Tahliye alanına 25 kilometre uzaktayım 'Gelin beni alın lütfen' dedim, gelmediler. Kimseye ulaşamıyorum. Unutulmaktan korkuyorum. Bir sitenin garajındayım" diyerek yaşadığı endişe ve korkuyu dile getirdi.

Ailesinin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'yla görüştüğünü söyleyen Yıldırım "Yakında tahliye edeceğiz" cevabını aldıklarını ifade etti. Yıldırım sözlerine şunları da ekledi:

"Burada insanlar kendilerini korumak için molotof hazırlıyor. Sürekli bomba sesi duyuyoruz" dedi.

 

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