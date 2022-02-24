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Ukrayna'da kalan Türk vatandaşından çağrı: "Verilen numaralara hiçbir şekilde ulaşamıyoruz"

"Lütfen hala internet, elektrik ve telefonlar çekiyorken bir toplanma alanı veya nereye gideceğimiz söylenirse biz de orada bekleyelim"

24 Şubat 2022 17:46

Kiev, aylarca süren gerilimin ve yüksek tansiyonun ardından Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna yeni bir işgal başlattığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerel saat ile sabah 6 sularında yaptığı açıklamasında Ukrayna'ya yönelik yeni bir "özel askeri operasyon" başlatıldığını belirtirken; amaçlarının Ukrayna'yı "işgal etmek değil silahsızlandırmak" olduğunu belirtti. Putin, "Ukrayna'yı Nazilerden arındıracağız" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim bu sabah saatlerinde Moskova yönetiminin Ukrayna’yı işgaline dönüştü. Ukrayna’da yaşayan Türkler ise tedirgin. Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşlar, büyükelçilik yetkililerine ulaşamamaktan yakınıyor.
 
Bölgede yaşayan bir Türk vatandaş twitter hesabından paylaştığı video da,  "4 saat önce bomba sesiyle uyandık. Hiç kimse beklemiyordu. Evim hava limanına 10 km mesafede. Hemen eşyalarımızı alıp Ukrayna'nın batı bir şehrine doğru yola çıktık. Az önce konsolosluktan yapılan açıklama ile tahliye kararı verildiğin öğrendik. Ama verilen numaralara hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Burada yaşayan binlerce öğrenci ve çalışan var. Lütfen hala internet, elektrik ve telefonlar çekiyorken bir toplanma alanı veya nereye gideceğimiz söylenirse biz de orada bekleyelim. Yoksa burada hiç kimse ne yapacağını bilmiyor. Konsolosluklara ulaşamıyoruz, Dışişlerinden herhangi bir açıklama gelmiyor. Lütfen videomun Dışişleri Bakanlığına ulaştırın. Yola çıktık 2 saat 2 kilometre yol gidebildik." ifadelerini kullandı. 
RusyaUkraynaPutinABDNATO

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