Uğur Yücel 'İçerde'nin setinde fenalaştı; işte o sahne...

Show TV'de yayınlanan 'İçerde' dizisinin geçen haftaki bölümünde, sahne gereği tabuta giren Uğur Yücel, zor anlar yaşadı. 'Celal Baba' rolünü canlandıran Çetin Tekindor'un, düşmanı 'Kudret'i Uğur Yücel'i diri diri mezara gömmesi izleyenleri şaşırttı. Polis olan Mert'in Celal'in muhbiri olduğunu çözen Kudret, ikilinin birlikte çalıştığını fotoğraflayabilmek için oyun kurdu. Kudret'in planını önceden öğrenen Celal, düşmanını hüsrana uğratarak oyununu bozdu. Celal, Kudret'i canlı canlı tabuta koyduktan sonra mezara gömdü. Hürriyet'in haberine göre; 5 kez tekrarlanan bu sahnede soğuk terler döktüğünü söyleyen Uğur Yücel "Kapalı ve dar yerde kalma korkum var. Üzerime bir de toprak atılınca fenalaştım. Canlı canlı tabuta girmek ne fena bir şeymiş" dedi. İşte 'İçerde' dizisinde izleyenleri ekrana kilitleyen Uğur Yücel'in diri diri gömüldüğü o sahne...