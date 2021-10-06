Uğur Dündar, yıllar sonra 'Bezmenler' kavgasını anlattı: Boyumuzla, posumuzla neden dayak yiyelim ki?

Yıllar önce yolsuzluktan yargılanan iş adamı Halil Bezmen'in ABD'deki evine giderek oradaki bir çalışanla kavga eden gazeteci Uğur Dündar, internette uzun bir süre viral olan "Bezmenler" kavgasının perde arkasını anlattı. Mikrofon uzattığı o kişinin kendisini ifade etmek yerine saldırmayı yeğlediğini söyleyen Dündar, "Bir defa da gazeteci kendini savunmuş olsun. Boyumuzla, posumuzla neden dayak yiyelim ki?" dedi.

Gazeteci Uğur Dündar, 1994 yılında yolsuzluktan yargılanan iş adamı Halil Bezmen'in ABD'deki evine giderek oradaki bir çalışanla yumruk yumruğa kavga etmişti. Bunun sonucunda yaklaşık 12 saat gözaltında kalan Dündar'ın bu görüntüleri yıllar sonra sosyal medyada viral olmuştu.

Tele1'de yayınlanan Anında Manşet isimli programa katılan Uğur Dündar, sosyal medya fenomeni ve yayıncı olan Pelin "pqueen" Baynazoğlu'nun sorusunu yanıtlayarak "Bezmenler" kavgasının perde arkasını anlattı.