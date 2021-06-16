Uğur Dündar: Sedat Peker'e hakikat adına teşekkür etmemiz lazım

Gazeteci Uğur Dündar , suçu ve suçluyu övme amacı taşımadığını belirterek "Hakikat adına Sedat Peker 'e teşekkür etmemiz lazım" dedi. Sedat Peker de Dündar'ın bu teşekkürüne Twitter hesabından cevap verdi. Peker, Dündar'a "Şahsıma etmiş olduğunuz teşekkür benim için çok değerli" karşılığını verdi.

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Gürkan Hacır'ın sunduğu KRT'de yayımlanan 'Şimdiki Zaman' programında konuştu. Dündar, "Suçu ve suçluyu övmek gibi bir alışkanlığımız yarım yüz yıllık meslek hayatımızda olmadı" diyerek organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e açıklamaları sebebiyle teşekkür etti.

Dündar şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz bu mafya dünyasıyla nasıl mücadele ettiğimizi ama burada Sedat Peker'e bizim hakikat adına bir teşekkür etmemiz lazım. Çünkü İsmail'in, Mustafa'nın, Gürkan'ın, benim hep köşelerimizde yazdığımız gündeme getirdiğimiz ama pek fazla dikkat çekmeyi sağlayamadığımız yolsuzluk ve hırsızlıklar konusunda irin toplamış bir çıbana iğneyi batırıverdi. Bütün Türkiye birdenbire büyük bir hakikatla yüzleşmek zorunda kaldı."

Sedat Peker de Dündar'ın bu teşekkürüne Twitter hesabından cevap verdi.

Sedat Peker’in paylaşımları şu şekilde;

"Şahsıma etmiş olduğunuz teşekkür benim için çok değerli"

"Sayın Uğur Ağabey (Dündar), katıldığınız televizyon programında şahsıma etmiş olduğunuz teşekkür benim için çok değerli. Biz sizin televizyonlarda habercilik yaptığınız dönemlerde büyüdük ve sizden her zaman saygıyla bahsettim.

Sayın Uğur Dündar, Şile’ye eskiden benim olan eve gelmişsiniz, bir anınızı dinledim. İnanın ben orda olsaydım size rehberlik yapıp evi gezdirmekten memnuniyet duyardım.

Sayın Uğur Dündar, ben hiçbir zaman melek olduğumu söylemedim, ama bu kelek düzenin içerisinde de kurban seçilmeyi kendime yediremedim. 40 yaşından küçük kardeşlerimle bir anlaşma yaptım. Eğer ölmez sağ kalırsam anlaşmama sadık kalacağım

Kimsenin hırsızlık yapamayacağı bir sistemi onlara anlatacağım. süslü sülünün bakan olduğu, bayburt inşaatın, şenbay inşaatın, aga inşaatın üstünden onlarca milyon doları çalanların başbakanlık yaptığı ülkede, şahsıma yapılan pislik mafya yakıştırmasını asla kabul etmem.

Ben bir davaya inandım Sayın Uğur Dündar. Kendimce doğrularım vardı. İyi bir şey yaptıysam da, kötü bir şey yaptıysam da samimi olarak inandığım davam için yaptım. Teşekkürünüz için size saygılarımı sunuyorum."