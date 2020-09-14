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Çağrıda bulunmuştu; Uğur Dündar'dan Bakan Soylu'ya teşekkür

"İlgisine ve duyarlı davranışına teşekkür ederim"

14 Eylül 2020 11:29

Sosyal medyada Yılmaz Özdil, Müjdat Gezen ve kendisine yönelik sinkaflı küfürleri ifşa ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun harekete geçmesini isteyen gazeteci Uğur Dündar, kendisini arayan ve yetkililere talimat verdiğini söyleyen Soylu'ya teşekkür etti.

Günboyu'nda yer alan habere göre; Yozgat'ta AKP'den Belediye Başkan adayı olan Çelebi Altuntaş'ın, Uğur Dündar'a yönelik "Aşağılık bir O.....dan doğmuş olmanın gereğini fazlasıyla yapıyorsunuz. Yılmaz Özdil-Müjdat Gezen-Uğur Dündar" sözleri tepki toplamıştı. 

Uğur Dündar da sosyal medyadan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrıda bulunurak, "Sn.İçişleri Bakanı @suleymansoylu ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Sn.Hasan Uçak, ölmüş annelerimizin iffetine hakaret yağdıran ve ilinizden AKP Belediye Başkan adayı olan bu namus düşmanı ahlâksız müfteriye gerekeni yapmanızı bekliyoruz" diye yazmıştı. 

Dündar daha sonra Bakan Soylu'nun kendisini aradığını ve yetkililere konuyla ilgili talimat verdiğini söylediğini belirtti. Dündar bunları Soylu'ya teşekkür ettiği bir tweetinde yazdı. 

 




 

 

 

 

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