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Uğur Dündar ile 'Roman Dostu' ödülü alan Müjdat Gezen'den darbuka şov

18 Şubat 2022 11:43

T24 Video Haber Merkezi

Gazeteci Uğur Dündar ve usta sanatçı Müjdat Gezen, İzmir'in Konak ilçesinde davul, zurna ve alkışlarla karşılandı. “Roman Dostu Gazeteci” ve “Roman Dostu Sanatçı” ödülüne layık görülen Dündar ve Gezen, ödüllerini ilk Roman Milletvekili Özcan Purçu'dan aldı. Ardından Gezen, Yeşilçam'ın unutulmaz karakteri "Darbukacı Bayram"ı hatırlatarak kısa bir darbuka şov yaptı. 

Müjdat Gezen ve Uğur Dündar, Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşma, Tepecik Mahallesi’nde bulunan müzisyen kıraathanesinde yapıldı. Birçok müzisyen, sorunlarını paylaştı, eğlence ve müzik dolu dakikalar yaşandı. Roman Medya Haberleşme ve Dayanışma Derneği tarafından Dündar'a “Roman Dostu Gazeteci”, Gezen'e de “Roman Dostu Sanatçı” ödülleri takdim edildi.

"Darbukatör Baryam coşkusu..."

Eğlenceli anların yaşandığı buluşmada Müjdat Gezen'in darbuka çaldığı anları Uğur Dündar, Twitter hesabından "İzmir-Tepecik Romanlarında, Darbukatör Baryam coşkusu..."  notuyla paylaştı. Darbuka çalan Gezen ve Dündar ile “İlle de Roman olsun” şarkısını mahalleliyle birlikte söyledi.

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