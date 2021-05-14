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Spor

EURO 2020'nin resmî şarkısı belli oldu

14 Mayıs 2021 14:32

UEFA, EURO 2020'nin resmî şarkısı We Are The People'ın tanıtımını yaptı.

Dünyaca ünlü DJ ve müzik yapımcısı Martin Garrix ve İrlandalı rock grubu U2'nün gitaristi, klavyecisi ve vokali The Edge olarak bilinen David Howell Evans'ın şarkısı We Are People şarkısı, UEFA'nın resmî hesabından paylaşıldı.

Garrix, "Bono and The Edge ile birlikte dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri için müzik yaratmak inanılmaz bir deneyim oldu. Birlikte yaptığımız şeyden çok gurur duyuyorum ve sonunda bunu dünyayla paylaşmaktan heyecan duyuyorum!" dedi.

Martin GarrixUEFAEURO2020şarkıtanıtım

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