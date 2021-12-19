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Uçurumda 2 gün mahsur kaldıktan sonra kurtarılan amatör dağcı: Denedim ama yapamadım

"48 saat sonra balıkçıları gördüm ve yardım istedim”

19 Aralık 2021 08:15

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde amatör dağcı 26 yaşındaki Alper Tunga Çolak, Fırat Nehri kenarındaki uçurumdan aşağı indi. Çolak indiği 50 metre yüksekliği yağmurun etkisiyle tekrar çıkamadı ve 2 gün boyunca mahsur kaldı. Balıkçılar tarafından fark edilen Çolak, 48 saat sonra AFAD tarafında  "Denedim ama yapamadım" dedi.

Olay, İlçeye bağlı Mezra Mahallesi kırsalında meydana geldi. Adana’dan yola çıkıp bölgeyi gezen amatör dağcı Alper Tunga Çolak, Fırat Nehri kenarındaki uçurumdan aşağı indi. Bir süre sonra tekrar tırmanmak istedi ancak yağmurun etkisi ile kayganlaşan toprak ve kayalardan tırmanamadı. 50 metrelik uçurumda mahsur kalan Çolak, 48 saat sonra bölgedeki balıkçılar tarafından fark edildi.

3 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı

Balıkçılar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri Çolak’ın kurtarılması için itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, ip ile aşağı sarkarak 50 metrelik uçuruma indi. Ekiplerin 3 saatlik çalışma sonucunda Çolak, mahsur kaldığı uçurumdan kurtarıldı. 2 gün boyunca aç ve susuz kalan Çolak, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansta tedaviye alındı.

"Yapamadım ve mahsur kaldım"

Bölgeye gezmeye geldiğini söyleyen Alper Tunga Çolak, “İki gündür burada mahsur kalmışım, biraz tırmana bilir miyim diye deneyeyim dedim, yapamadım ve mahsur kaldım, 48 saat sonra balıkçıları gördüm ve yardım istedim” dedi.

 

ŞanlıurfaSiverekAlper Tunga ÇolakDenedim ama yapamadım

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