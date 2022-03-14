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Uçuruma yuvarlanan keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi

14 Mart 2022 20:16

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesinde dağlık arazide 50 metrelik uçuruma yuvarlanan keçiyi, 6 saat süren başarılı operasyonla kurtardı.

Yahyalı ilçesi Sazak Mahallesi’nde besici Saracettin Koçak, bir keçinin dağlık araziden uçuruma yuvarlanması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye gitti. 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından 6 saatlik operasyonla kurtarılarak hayvan sahibi Saracettin Koçak’a teslim edildi.

Kaynak: İHA

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