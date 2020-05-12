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Uçurtma uçuran çocuk, üstü açık bırakılan kanala düştü

12 Mayıs 2020 15:42

Mersin’in Tarsus ilçesinde uçurtma uçuran bir çocuk, üstü açık bırakılan kanala düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Akşemsettin Mahallesi, 160 Sokakta meydana geldi. A.Ç.Ç. (5) adlı çocuk evlerinin sokağında uçurtma uçurtmak istedi. Uçurtması uçarken geri geri giden A.Ç.Ç., bir internet sağlayıcısı firmaya ait olduğu öğrenilen üstü açık kanala düştü. Küçük çocuğun bağırmasıyla çevredekiler hemen açık olan kanala koştular. Vatandaşlar yaklaşık 2 metre olan kanaldan çocuğu çıkardılar. Düşme anının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı olayda hafif yaralanan A.Ç.Ç. ailesine teslim edildi.

(İHA)

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