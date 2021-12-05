Uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Sarıyer’de geçen hafta etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bir deponun çatısının yola uçtuğu sırada yolda yürüyen bir kişi, üzerine düşen çatıdan şans eseri kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.

Olay günü deponun çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçarak yere savruldu. Tam o esnada alanda yürüyen çalışan Ahmet A. ise uçan çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çatının adamı teğet geçtiği o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adam alanda yürüdüğü esnada çatı uçuyor. Adam da çatı parçalarından son anda kurtuluyor ve panikle açığa doğru koşuyor.