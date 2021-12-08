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Uçakta rahatsızlanan vatandaşa hemşire yolcu ilk müdahaleyi yaptı

Uçağın inmesinin ardından kadın kontrol amaçlı hastaneye götürüldü

08 Aralık 2021 13:22

İstanbul’dan Elazığ’a gelmek için bindiği uçakta rahatsızlanan hastaya, yolcular arasında bulunan bir hemşire müdahale etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından havalanıp Elazığ’a doğru yola çıkan bir uçakta bulunan yolculardan biri, uçağın havalanmasından yaklaşık yarım saat sonra panik atak geçirdi. Yolcunun rahatsızlandığını gören hemşire, yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Rahatsızlanan kadın kendisine ilk müdahaleyi yapan hemşireye teşekkür etti.

Uçağın inmesinin ardından kadın kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA

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