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Üç yaşında ameliyatta unutulan iğne 18 yıl sonra çıkartıldı

26 Şubat 2018 13:48

Manisa'nın Soma ilçesinde, 21 yaşındaki Meltem Cansız'ın 3 yaşındayken geçirdiği bademcik ameliyatı sırasında kırılan ve 18 yıl sonra boğazında olduğu fark edilen iğne ameliyatla alındı. Boğazındaki iğneyle geçen 18 yılını anlatan Meltem Cansız, "3 yaşında geçirdiğim bademcik ameliyatı sırasında iğne boğazımda unutulmuş. İğneden dolayı 11 yıl sonra kulak rahatsızlığım ortaya çıktı. Kafamın sağ tarafı ağrımaya başladı. Doktora gittik, hiçbir şey olmadığını söylediler. Sonrasında beni MR çekilmek üzere Akhisar'a yönlendirdiler. Ancak iğneden dolayı bir türlü MR çekemediler. Sonra doktorumuz röntgene yönlendirdi. Röntgen görüntüsünde ameliyattan kalma bir çengelli iğnenin boğazımda olduğu görüldü. Bunun fark edilmesi üzerine Ege Üniversitesi'ne sevk edildim. Burada doktorlar bu ameliyatı yapabileceklerini ancak riskinin çok olduğunu söyledi. Biz yine de kabul ettik. 1,5 saatlik ameliyat geçirdim fakat doktorlar iğneyi bulmadı. 2 sene kadar araştırma yaptık. Birçok hastanelerle görüştük. Ancak ayağımda bir rahatsızlık meydana geldi. Ayağım için Ege Üniversitesi'ne gittik. Tekrardan beni ameliyat eden doktorumla görüştüm. 'Seni ben ameliyat ettim, tekrardan buna kalkışamam' dedi. MR'a da giremezsin dediler. Yaşanan bu olumsuzların ardından yaptığımız araştırmalar neticesinde en son İzmir'de özel bir hastaneye gittik. Oradaki doktorum Çağlar Çallı bey bana 'bu iğneyi alacağız' dedi. Bende O umutla tekrar ameliyat masasına yattım. Ameliyat sorası kendime geldiğimde doktorum iğneden kurtulduğumu söyledi ve şükürler olsun artık sağlığıma kavuştum" dedi.

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