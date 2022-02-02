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Üç vardiya iş durduran işçilerin eylemi sonuç verdi; Alpin Çorap’ta tüm işçilere 2500 lira zam talebi kabul edildi

02 Şubat 2022 12:32

İstanbul Beylikdüzü’ndeki Alpin Çorap'ta patronun düşük zam teklifine karşı üç vardiya iş durduran işçilerin zam talebi kabul edildi. Tüm işçilere 2 bin 500 lira zam yapılacağı ve eyleme katılanların işten atılmayacağının bildirilmesi üzerine işçiler işbaşı yaptı.

İstanbul Beylikdüzü’ndeki Alpin Çorap’ta çalışan işçiler patronun düşük zam teklifine karşı iş bıraktı. Üç vardiya iş durduran işçilerin eylemi gece de sürdü.

Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası'nda (DERİTEKS) örgütlü işçilerin eylemi başarılı oldu. Tüm işçilere 2 bin 500 lira zam yapılacağı ve eyleme katılanların işten atılmayacağının bildirilmesi üzerine işçiler işbaşı yaptı. (ANKA)

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