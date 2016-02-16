Üç müzisyen seslendirdi: Biz erkekler 2015'te 284 kadın öldürdük

Medyada yer alan haberlere göre, erkekler 2015'te 284 kadın ve yanlarındaki 19 çocuk ile 18 erkeği öldürdü; en az 133 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti. 370 kadını yaraladı ve şiddet uyguladı. En az 208 kadın ve kız çocuğunu taciz etti. Bianet, 2015'te medyaya yansıyan erkek şiddeti vakalarıyla ilgili verileri Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak video haline getirdi. Bideoları üç müzisyen seslendirdi. Can Bonomo, Vedat Yıldırım ve Simon Johns'un sesinden 2015'te Türkiye'deki erkek şiddeti veriler... Bianet: Çiçek Tahaoğlu