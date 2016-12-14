Üç liderden ortak açıklama: Teröre karşı mücadelemiz sürecek

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Çankaya'da düzenlenen terör zirvesinde bir araya geldi. 22 Ağustos'tan sonra ilk defa biraraya gelen üç lider, 2.5 saat süren toplantının ardından yaptıkları ortak açıklamada teröre karşı mücadelenin süreceği mesajı verildi. Başbakan Yıldırım, 'terörle mücadele'yle ilgili olarak "Bu konuda yapılacak her türlü çalışmada, alınacak her türlü kararda sayın genel başkanlar gerekli katkıyı vereceklerini ifade etmişlerdir" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Terör konusunda bütün siyasal partilerin ortak tavır takınması, teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz konusunda bir uzlaşmamız oldu" ifadesini kullandı. Son olarak konuşan Bahçeli, "Siyasi partiler kesin bir acımasızlıkla teröre karşı mücadele edilmesini talep etmektedir" dedi.