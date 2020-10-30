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Üç kardeşin öldürüldüğü muhtarlık kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

6. duruşması görülen davada, baş zanlı C.O. ile A.O.’nun tutukluluk halleri devam ederken, diğer sanıklar ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi

30 Ekim 2020 12:31

Gaziantep’te, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar adayı ile 2 kardeşinin öldürüldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce yaşanan olaya ait okulun güvenlik kamerası görüntülerinde, muhtar adayı ile 2 kardeşinin vurulma anları da yer alıyor.

Köksalan Mahallesi İlkokulu bahçesinde meydana gelen ve seçim sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala yaşanan kavgada, mevcut muhtar ve aday olan S.O.’nun oğlu C.O., babasının karşısına aday olarak çıkan Süleyman Kaplan ile tartışmış, çıkan tartışmada öfkelenen C.O. üzerindeki tabancayla muhtar adayı Süleyman Kaplan (42) ile kardeşleri Eyyüp Kaplan (34) ve Adem Kaplan’a (29) tabancayla ateş etmiş ve ölümüne neden olmuştu.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede 14 şüpheli hakkında kasten öldürme, hakaret, suç delillerini yok etme, tehdit, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma ve yaralama suçlarından çeşitli oranlarda ceza talep edildi. Gaziantep 6 Ağır Ceza Mahkemesinde 6. duruşması görülen davada, baş zanlı C.O. ile A.O.’nun tutukluluk halleri devam ederken, diğer sanıklar ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.


Mahkeme heyetinin diğer sanıkları tahliye kararına tepki gösteren acılı anne ve baba ise davanın adil bir yargılama ile sonuçlandırılması ve olaya karışan tüm sanıkların gerekli cezayı alması için yetkililere çağrıda bulundu.

 

 

 

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