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Üç gündür haber alınamayan gencin yakın arkadaşı cinayeti itiraf etti

Suçunu jandarmada itiraf eden katil zanlısı, daha sonra ekiplere arkadaşını gömdüğü yeri gösterdi

30 Ağustos 2021 14:46

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kendisinden üç gündür haber alınamayan Enes Merdivan’ın (19) yakın arkadaşı İ.S.Ç. tarafından öldürüldükten sonra ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Suçunu jandarmada itiraf eden katil zanlısı, daha sonra ekiplere arkadaşını gömdüğü yeri gösterdi. Öldürülen Enes Merdivan'ın motosikleti ise olay yerinden birkaç kilometre uzakta bulundu.

Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Enes Merdivan’dan 3 gündür haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri kayıp Merdivan’ı bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde gencin motosikleti evinden 20 kilometre uzaklıktaki Oğuzhan Köyü Tığlar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çalılarla gizlenmiş halde bulundu. Soruşturmayı genişleten ekipler Enes Merdivan'ın en son birlikte görüldüğü öğrenilen en yakın arkadaşı İ.S.Ç’ yi gözaltına aldı. Sorguda konuşan şüpheli arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.

Şüpheli sorgusunun ardından öldürdüğü yakın arkadaşının gömüldüğü yeri göstermek üzere Oğuzhan Köyü kırsalına götürüldü. Katil zanlısının gösterdiği yerden çıkarılan 19 yaşındaki gencin cenazesi İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Katıl zanlısı İ.S.Ç. ve öldürdüğü Enes Merdivan'in okul arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Zanlının olayı neden işlediğine dair jandarmadaki sorgusu sürüyor. Öte yandan katil zanlısı İ.S.Ç.'nin sosyal medya hesabına silah fotoğrafının yer alması dikkat çekti.

Zonguldakkayıp gençEnes Merdivan

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