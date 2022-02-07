Üç gün boyunca elektriği kesik olan Ispartalı vatandaş: TEDAŞ’ı aradık bize, ’Bir gün elektriksiz kaldınız, öldünüz mü?’ dediler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve beraberindeki heyet, elektrik kesintisinin dört gündür sürdüğü Isparta'ya giderek vatandaşların sorunlarını dinledi. Üç gün boyunca elektriği kesik olan Ispartalı vatandaş; CHP’li Karaca’ya “TEDAŞ’ı aradık. Bize, ’Bir gün elektriksiz kaldınız, öldünüz mü?’ dediler. Benim elektriğim yok, doğalgazım yok fatura göndermişler. 886 lira” diyerek dert yandı.

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ve beraberindeki heyet elektrik kesintisinin dört gündür Isparta'da vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

"Belediyeden arayıp ‘O videoları kaldırın’ dediler"

Isparta’da ev ziyaretleri yapan CHP heyeti, vatandaşların elektrik kesintiyle ilgili sorunlarını dinledi. Kesintiler nedeniyle yetkilileri arayan bir vatandaş “Öldünüz mü elektriksiz” diye karşılık aldıklarını belirterek yaşadıkları mağduriyeti CHP heyetine anlattı.

Karaca'ya yaşadıklarını anlatan vatandaş, şöyle devam etti:

“Doğruları söyleyen videolar paylaştık diye bizi belediyeden arayıp ‘O videoları kaldırın’ dediler. TEDAŞ’ı aradık, ‘gelecek’ diye diye beklettiler. 3 gün elektrik yoktu. Muhatap alacağımız kimse bulamadık.”

Her birimiz birer çocuğumuzu aldık, sarıldık, öyle ısınmaya ve ısıtmaya çalıştık. Yaşlılar da öyle, sarılarak ısındık.

Bir aylık 883 TL fatura gelmiş. Kimse gelmiyor. Burası merkez. Evimde elektrik, doğal gaz yok ama eve fatura geliyor. Faturayı gönderiyorsunuz da elektrikler yok, görevli niye göndermiyorsunuz? Cinnet geçiriyor millet. Kendimizi yakalım, bunu mu istiyorsunuz."