Üç DHKP-C'li silahla kahvehane bastı

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Okmeydanı’nda bulunan bir kahvehane vatandaşları halk oylaması için tehdit eden ve DHKP-C'den kaydı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Okmeydanı'nda bir kahvehanedeki vatandaşları, halk oylaması için çalışma yapıldığı gerekçesiyle tehdit eden silahlı ve maskeli kişiler Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Okmeydanı Mektep sokakta bulunan bir kahvehanede bu akşam saatlerinde meydana geldi. Kahvehaneye elleri tabancalı, yüzleri maskeli olarak giren 3 kişi vatandaşları tehdit ettikten sonra ayrıldı. Vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine TEM ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler U.G., E.Y. ve S.A.’nın kimliğini belirleyerek düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen 3 kişinin terör örgütü DHKP-C’den kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.