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Üç araca çarpan otomobil, dördüncü aracın üstünde asılı kaldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı

05 Aralık 2021 10:55

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde saat 00.50 sıralarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, 2 otomobil ve bir hafif ticari araca çarptıktan sonra dördüncü otomobilin üstüne çıkarak asılı kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, sürücü kaçtı.

Savaş alanına dönen kaza yerinde gelen araç sahipleri gözlerine inanamadı. 67 ABM 863 plakalı otomobilin sürücüsü Erinç Y. çarşı istikametine ilerlediği sırada otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybederek elektrik panosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sırasıyla park halindeki 67 ABL 201, 67 SC 65, 67 DV 721 plakalı 3 araca çarptıktan sonra 67 TG 298 plakalı otomobilin üzerine çıkarak asılı kaldı.

Sürücü olay yerinden kaçtı

Kaza sonrası araçtan çıkan sürücü Erinç Y., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. 3 otomobil ve bir hafif ticari araç çekiciyle yoldan kaldırdı. Kaza yerine gelen sürücü Erinç Y.'nin annesi Sevim Kadoğlu ise gözyaşlarını tutamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçti.

 

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