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Uber'in ilk sürücüsüz araç kazasının görüntüleri yayınlandı

22 Mart 2018 15:34

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in ABD'deki sürücüsüz araçlarından birinin karıştığı kazanın görüntüleri yayımlandı. Araç otonom durumdayken sürücünün yola bakmadığı, yaya şeridi kullanmadan karşıya geçen yayanın ise gölgelerin arasından bir anda aracın önüne çıktığı tespit edildi. Uber'in sürücüsüz aracının Arizona eyaletinin Tempe kentinde yaptığı kazanın araç içi kamerası görüntüleri yayımlandı. 18 Mart'taki kaza, bisikletiyle yoldan karşıya geçen 49 yaşındaki Elaine Herzberg'in ölümüyle sonuçlanmıştı. ABD polisinin yayımladığı görüntülerde otonom modda ilerleyen aracın içindeki sürücünün dikkatinin yolda olmadığı görüldü. Ancak iyi ışıklandırılmayan yolda bir anda gölgelerin arasında Herzberg'in aracın önüne çıktığı da tespit edildi. Kamera görüntüleri aracın yayaya çarpması ile son buluyor.

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