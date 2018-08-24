Uber'e ceza yağdı!

İstanbul Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce yapılan UBER ve Scotty denetimlerinde sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği?ne bağlı ekipler, UBER ve Scotty'e yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında ekipler, saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Nisbetiye Caddesinde denetime başladı. Ekipler, genellikle UBER taşımacılığın yapıldığı çok sayıda lüks aracı durdurdu. UBER aracı olduğu tespit edilen araçların ise belgeleri kontrol edilerek UBER aracı olup olmadıkları soruldu. UBER aracı olduklarını ifade eden sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Belgeleri kontrol eden ekipler, ilgili belediyeden izin ruhsatı almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yol taşımak suçundan ilk kez yakalanan sürücülere 3 bin 6 lira ceza, birkaç kez yakalanan sürücülere ise 5 bin 10 lira ceza kesti.