Twitter'ın 7 bin 340 hesabı kapatması | Mehmet Tezkan: AK Parti iddialara acilen cevap vermeli

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, Twitter'ın Türkiye'de açılan ve AKP'ye destek veren 7 bin 340 "sahte devlet bağlantılı enformasyon operasyonu yapan" hesabı kapatmasını konu aldı.

Tezkan AKP'nin iddiaları yalanlamasıyla ilgili "Madem sahte değil, kim bu kişiler çıksın ortaya" dedi. İyi Parti Genel Balkanı Meral Akşener'in konuyla ilgili "'Bunların iki görevi var. Biri, Erdoğan'ı övmek. İkincisi, bizlere sövmek' sözleriyle isim vermeden AKP'yi suçladığını belirten Tezkan, "AK Parti yönetimine düşen bu iddialara acilen cevap vermektir" ifadesini kullandı.

"Twitter geçenlerde Türkiye'deki 7 bin 300 hesabı kapattı. Gerekçesi 'bu hesaplar sahte, bu hesaplar siyasi manipülasyon için kullanılıyor' bu güne kadar muhalefete yönelik kara propaganda için 37 milyon tweet atılmış" diyen Tezkan AKP cephesinden hemen itiraz geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı dedi ki, 'hayır bunlar sahte değil. Merkezden de yönetilmiyor. Twitter'ın iddiaları doğru değil' AK Parti Grup Başkanvekili de itiraz etti ve benzer şeyler söyledi. 'Düşünce özgürlüğüne aykırı olduğunu' söyledi" diye konuştu.

"AK Parti yönetimine düşen bu iddialara acilen cevap vermektir" diyen Tezkan şunları söyledi;

"Ben de dedim ki, 'madem sahte değil, kim bu kişiler çıksın ortaya' bu mesele bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de gündemindeydi. Akşener dedi ki, 'bunların iki görevi var. Biri, Erdoğan'ı övmek. İkincisi, bizlere sövmek' ve 'sahte isimlerle bu işi bir propaganda aracı olarak kullanıldığını' söyledi. İsim vermeden AK Partiyi suçladı. AK Parti yönetimine düşen bu iddialara acilen cevap vermektir."