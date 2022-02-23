Twitch'te tekrardan bir araya gelen ünlü müzik grubu Daft Punk, izlenme rekoru kırdı

Geçen sene dağılan dünyaca ünlü müzik grubu Daft Punk , ilk albümlerinin 25. yılına özel 1997 yılındaki konserlerini Twitch'te canlı yayınladılar. Yaklaşık 2 saat süren canlı yayın, eş zamanlı olarak 172 bin kişi tarafından izlenerek Twitch'te rekor kırdı.

Daft Punk'ın ilk albümlerinin yayınlanmasından bu yana 25 yıl geçti ve bu vesileyle Daft Punk, popüler canlı yayın platformu olan Twitch'te resmi hesaplarından 1997 yılındaki konserlerini yayınladılar. Daft Punk'ın canlı yayını Twitch'te anlık olarak 172 bin kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

İkonik maskeleriyle ve yaptıkları eşsiz müzikleriyle tanınan dünyaca ünlü müzik grubu Daft Punk'ın Şubat 2021'de dağıldıkları bildirildi. Homework adlı ilk albümlerinin yayınlanmasının 25. yılını kutlamak isteyen Daft Punk, Twitch hesaplarından canlı yayın açarak 1997 yılındaki Los Angeles konserlerini yayınladılar.

Daft Punk'ın Twitch'te yaptığı canlı yayın yaklaşık 2 saat sürdü. Dünyanın dört bir yanından canlı yayına katılan hayranları, Twitch'te anlık izlenme sayısında rekor kırdı. Canlı yayın ortalama olarak 116 bin izleyiciye ulaşırken 172 bin izleyici ile zirveye ulaştı.