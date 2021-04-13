TV8'de 'Erzurumspor Gecesi'ne telefonla bağlanan kişi: Ben aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim

Acun Ilıcalı, Süper Lig'de mücadele eden BŞB Erzurumspor için TV 8'de “Erzurumspor Gecesi” ismiyle bir yardım kampanyası düzenledi. BŞB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün'ün de katıldığı canlı yayın sırasında telefonla bağlanan Ali Akyüz isimli bir kişi "Ben aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim" dedi.

Arayan kişinin sözleri karşısında bir süre sessizlik yaşanırken Acu Ilıcalı da "Siz aradınız, biz aramadık sizi" diye yanıt verdi. Ilıcalı, sözlerinin devamında "Bu tip zorlukları buraya bağlanarak dile getirmek çok mantıklı gelmiyor bana" dedi.