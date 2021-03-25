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Tuzla'da üretimi durdurulan CPS Otomotiv fabrikası işçilerinin hak arama eylemi 32. gününde

"Sadaka değil hakkımızı istiyoruz"

25 Mart 2021 16:22

İstanbul Tuzla Serbest Bölge'de Türk-İş'e bağlı DERİTEKS'in örgütlü olduğu CPS Otomotiv'in Almanya'daki ortağıyla yaşanan bir anlaşmazlık üzerine iki buçuk aydır üretim yapamayan ve mağdur olan 170 işçinin, hak arama eylemi 32. Gününde.

Eylemlerini sadece fabrika önünde değil patronlarının evlerinin önünde de devam ettirdiğini dile getiren işçiler "Patronların oturduğu villalara da gidiyoruz. Çolukları çocukları hepsi köşklerde otururken biz işçiler doğalgazlarımızı ödeyemiyoruz, kiralarımızı ödeyemiyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

İşçiler, iş yeri sahibi Sinan Büyükay'ın "CPS Otomotiv'in muhatabı ben değilim" dediğini iddia etti ve fabrikanın geçen yıl Sağlık Bakanlığı için maske ürettiğini, o süreçte de Büyükay'ın fabrikayı kontrol ettiğini söyledi. 

Pandemi döneminde sağlanan kısa çalışma ödeneği ile çalıştıklarını ve ücretsiz izinler aldıklarını, son olarak da ocak ayında hiçbir açıklama yapılmaksızın işsiz kaldıklarını belirten işçiler patronlara şöyle seslendi:

"Size soruyoruz, biz nasıl geçineceğiz, kendimizi nasıl döndüreceğiz? Elinize bir top almışsınız birbirinize atıp duruyorsunuz; o verecek bu verecek, o yaptı bu yaptı… Bu kadar insanın emeği var, hakkı var, ailesi var, çocuğu var, ihtiyaçları var. Artık birbirinizle didişmekten vaz geçin, bu kadar insanın emeğini ve hakkını verin. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. 32 gündür sokaklardayız, perişan olduk. Aile huzurumuz kalmadı cinnet getirme durumuna geldik."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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