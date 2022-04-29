T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tuzla’da fabrikada ilk patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

İlk patlama anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri...

29 Nisan 2022 20:35

İstanbul Tuzla’da bir fabrikada büyük çaplı patlamanın ardından yangın meydana geldi. İlk patlama anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 

Tuzla’da Vernikçiler Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrika alevlere teslim oldu. Olayda 9 işçi yaralanırken 3 işçi ise hayatını kaybetti.

Fabrikada ilk patlama anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde fabrikada şiddetli bir patlamanın meydana geldiği görülüyor.

Kaynak: İHA

tuzlafabrikapatlamaistanbul

Diğer Videolar

HES için kesilen ceviz ağaçları, kesildikten sonra damgalandı

Sedef Kabaş paylaştı: Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına basacak

Düğünde damada cenaze töreni düzenlendi

Hekimlik andına ‘cinsel yönelim’ sansürü, öğrencileri durduramadı

Yeni 'Behzat Ç.' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı: "Sürgün yemişlerdi, döndüler"

Kayseri’de otobüsçüler, akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle kontak kapattı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24