Tuzla Belediye Başkanı, çöpe atılan yavru kedilerin kurtarıldığı anları paylaştı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı , sosyal medya hesabından çarpıcı bir video paylaştı. Çöpe atılan yavru kedilerin belediye personeli tarafından çöp arabasından çıkarıldığı anları paylaşan Yazıcı, "Bu yavruları çöpe atanları tespit etmek için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isteriz. Yavru kedilerin sağlık kontrolleri yapılıyor umarım bir sorun olmaz. Bize emanetler" dedi.

Sokak hayvanlarına şiddet haberleri gündemdeki yerini korurken, kahreden bir haber de Tuzla'dan geldi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın yayınladığı bir video ile ilçede bazı yavru kedilerin çöpe atıldığı öğrenildi.

"Yavrularımızın durumu iyi"

"Ekip arkadaşlarımızın bu sabah bana attıkları video. Olduğu gibi yayınlıyorum" diyen Yazıcı, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bu yavruları çöpe atanları tespit etmek için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isteriz. Yavru kedilerin sağlık kontrolleri yapılıyor umarım bir sorun olmaz. Bize emanetler."

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Yazıcı, "Çok şükür yavrularımızın durumu iyi. Şimdi güvendeler. Annelerini bulabilirsek çok daha iyi olacak" dedi.