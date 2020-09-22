TÜVTÜRK yetkilisinden araç muayene randevusu alacaklara 'dolandırıcılık' uyarısı!

Araç muayene randevusu ücretsiz ancak sahte internet siteleri kuran dolandırıcılar, araç sahiplerinden para alıyor.

NTV'ye konulan TÜVTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Koray Özcan'dan da vatandaşa bu dolandırıcılıkla ilgili uyarı geldi. Özcan vatandaşa şu uyarıyı yaptı;

"Randevuyu 15 liraya satan var, 50 liraya satanı var. Bu işten gerçekten çok büyük rant elde etmiş olanlar var geçmişte. Biz bunların herbirini çıktıklarında şikâyet ediyoruz. Yurt dışında kurulan siteler var, onları ABD'ye gidip şikâyet ediyoruz. Kapanıyor ama tekrar açılıyor. O nedenle vatandaşlara önerimizdir, para vermeyin çünkü bedava. Biz o siteleri kapattırana kadar vatandaşlar dolandırılıyor."

Kaynak: NTV