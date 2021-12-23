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Tuvalet kapısını karıştırınca metrelerce yükseklikten yere düştü

Yaşlı adam itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarılarak tedavi altına alındı

23 Aralık 2021 21:27

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde tuvalete gitmek isterken, tuvalet kapısıyla pencereyi karıştıran yaşlı adam, metrelerce yüksekten yere çakıldı. Yaşlı adam itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarılarak tedavi altına alındı.

Fransa'dan Kayseri'ye ev almak için gelen gurbetçi Mustafa Ö. (70), bir akrabasının Serçeönü Mahallesi'nde bulunan evine misafir oldu. Gece saatlerinde tuvalete gitmek için uyanan Mustafa Ö., tuvaletin kapısıyla apartmanın boşluğuna bakan pencereyi karıştırdı.

Tuvalete girdiğini düşünen adam, adım atınca apartman boşluğuna düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakılan Mustafa Ö., yaralandı. Bina hırsız girdiğini düşünerek ayaklanan bina sakinleri, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mustafa Ö., itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak Mustafa Ö., tedavi altına alındı. 

Kaynak: İHA

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