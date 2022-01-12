Tütün üreticileri Malatya'da eylem yaptı: "Üç dört tane kapitalist hortumcuya bizi peşkeş çekmek istiyorlar"

Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki tütün üreticileri, yetkisiz ve belgesiz tütün ticaretine hapis cezası getiren düzenlemenin 1 Ocak 2022’de yeniden yürürlüğe girmesini protesto etti. Tütün üreticisi Mehmet Efe Dindar, "Ekmek serbest, satmak yasak. Kooperatifler kurulmuş ama tütün alan yok. Üç dört tane kapitalist hortumcuya bizi peşkeş çekmek istiyorlar. Tütün de kalkarsa mağduriyetlerimiz diz boyu. Çocuklarımızı okutamayız" dedi. Sultan Mezarcı ise "Tütünümün yasaklanmasını istemiyorum. Emeğimize dokunmayın. Çocuğumun okul parası. Kızımın çeyiz parası. Tütün yasaklamasına hayır" diye konuştu.

Doğanşehir’deki Vahap Küçük Meydanı’nda toplanan üreticiler, tütünlerine getirilen satış yasağı nedeniyle mahsullerinin evlerinde çürüdüğünü söyledi. Tek geçim kaynaklarının tütün olduğunu söyleyen üreticiler, bu kanunun tamamen kaldırılmasını talep etti.

"Üreticilerin tütünü evlerde çürüyor"

Tüm Köy Sendikası Malatya Şubesi yöneticisi Hayri Yıldırım, “Tütünün sıkıntısı var. Üreticiler tütünü ekemiyor. Çünkü satışını yasaklamışlar. Yasaya göre 3 yıla kadar hapis cezası var. Tütünü alıp götüremezlerse tütün üreticilerin tütünü evlerde çürüyor. Çoğu insanlar ıslatmış, naylonun altına koymuş, bunu bir an önce satmak istiyorlar. Fakat tüccar gelip alamadığı için çürümeye bırakılmış” diye konuştu.

"Kooperatifler kurulmuş, kooperatifler var ama tütün alan yok"

Tütün üreticisi Mehmet Efe Dindar, “Ekmek serbest, satmak yasak. Kooperatifler kurulmuş, kooperatifler var ama tütün alan yok. Üç dört tane kapitalist hortumcuya bizi peşkeş çekmek istiyorlar. Tütün de kalkarsa mağduriyetlerimiz diz boyu. Çocuklarımızı okutamayız. Elma bitti. Doğanşehir’de şekerpancarı da bitti. Bir elimizde tütün kaldı. O da ölüme doğru gidiyor. Bir araya gelmezsek bu da gidecek” ifadelerini kullandı.

"Kooperatif yasası çiftçinin lehine gibi gözüken, tamamen çiftçinin aleyhine bir yasadır"

Tütün üreticileri adına konuşan Yasin Çürük de “Çıkartılan kooperatif yasası çiftçinin lehine gibi gözüken, tamamen çiftçinin aleyhine olan bir yasadır. Çıkartılan bu yasa daha çok uluslararası tütün şirketlerinin ve sermaye baronlarının işine gelmektedir. Bizler tütün emekçileri olarak, emeklerimizi bu şirket ve sermaye baronlarına terk etmeyeceğiz. Bu yasakla sadece tütün üreticileri değil, milyonlarca insanın geçim kaynağından mahrum olacaktır” diyerek tepki gösterdi.