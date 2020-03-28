Tutuklu gazeteciler için dayanışma çağrısı: Vakit daralıyor, haberin olsun

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs salgınının görülmesinin ardından cezaevlerindeki mahkumların sağlık durumuna ilişkin kaygılar giderek artıyor. TBMM'ye sunulması beklenen yeni infaz paketi tasarısı ise gazetecileri kapsamıyor.

Cezaevinde tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılması amacıyla oluşturulan ‘Haberin Var Mı’ inisiyatifi, hapishanelerde bulunan meslektaşlarının salgına karşı korunmasız kaldığını ve infaz paketinin gazetecileri kapsamadığını belirterek dayanışma çağrısında bulundu.

Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteciler için hazırlanan videoyu paylaşan Haberin Var Mı inisiyatifinin dayanışma çağrısında "Vakit daralıyor. Yeni Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Düşüncelerinden dolayı hapishanelerde tutulan meslektaşlarımızın salgından korunabilmesi için çabalarımız da aynı hızla devam etmeli. Meclis önümüzdeki hafta Koronavirüs tehlikesi nedeniyle hapishanelerden kimlerin tahliye edileceğine karar verecek. Tasarı gazetecileri içermiyor. Sesimizi mümkün olan en güçlü şekilde birleştirip tasarıya gazetecilerin de dahil edilmesini sağlamalıyız" denildi.