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Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması 9 Eylül'de Çağlayan'da

Haberin Var Mı İnisiyatifi, "Özgürlük için buluşacağız" dedi

08 Eylül 2020 12:48

Haberin Var Mı İnisiyatifi, tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması için 9 Eylül'de Çağlayan Adliyesi'nde buluşma çağrısı yaptı. 

İnisiyatifin çağrısı şöyle:

"Gazetecilik tarihimiz gerçeği savunduğu için bedeller ödeyen ustalarımızla dolu. Onların kalemi adalet, özgürlük ve demokrasi yolundan hiç sapmadı.

Her türlü tehdide, baskıya karşın bu hakikat mirasını devam ettiren meslektaşlarımız bugün Silivri Cezaevi’nde. Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, bir kumpas dava ile 6 aydır ağır tecrit koşullarında hapsediliyor. Yarın Gazeteciler Davası’nın ikinci duruşması için Çağlayan Adliyesi’nde olacaklar.

Biz de gazetecilere özgürlük için yarın saat 09.00’da Çağlayan Adliyesi önünde maskeli ve sosyal mesafeli olarak bir araya geleceğiz. Özgürlük için buluşacağız.

HABERİN VAR MI İNİSİYATİFİ"

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