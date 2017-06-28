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Tutuklu Cumhuriyetçiler için Erdoğan'ın sözleriyle sosyal medya kampanyası

28 Haziran 2017 14:23

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başbakan olduğu dönemde gazeteci ve askerlerin tutuklu yargılanmasıyla ilgili kullandığı ifadeler sosyal medyada #GazetecilereÖzgürlük ve #HaberinVarMı etiketleriyle yayımlandı. Cumhuriyet gazetenin tutuklu yazar ve yöneticileriyle ilgili başlatılan sosyal medya kampanyasında Erdoğan'ın 28 Aralık 2012'de TRT ekranlarında sarf ettiği sözler kullanıldı. Erdoğan, "Bazı tutuklularla ilgili konuda benim bir rezervim vardı. Kaçması söz konusu dahi edilemeyecek olan insanlarla alakalı burada bir tutuksuz yargılama mekanizmasını çalıştırmakta fayda olacağı inancımı daha önce zaten söyledim. Bu konudaki düşüncem yine aynıdır. Savcısı, hâkimi kimin kaçacağını, kimin kaçmayacağını çok çok iyi bilir... Burada hakikaten canı yanan aileler var, sıkıntıya düşen aileler var. Sadece bana değil, Genelkurmay Başkanımıza ulaşıyor. Genelkurmay Başkanımıza ulaşamadığı zaman ailesine ulaşıyor. Diğer kuvvet komutanlarımıza ulaşıyor. Biz de bir araya geldiğimizde bu konuları dertleşiyoruz. Bu tabii ister istemez bizi de üzüyor" demişti. Cumhuriyet gazetesi yönetici, yazar ve avukatları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, duruşma günü olarak 24-25-26-27 Temmuz tarihlerini belirlenmişti.

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