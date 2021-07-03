Tuşları kayısıdan olan piyano yaptı: "Projede Baskil'e has kayısı kullandım"

Elazığ'da çocukluğundan beri teknolojiye merakı olan 19 yaşındaki Selim Ucun isimli genç, geliştirdiği yazılım ile kayısının iletkenliğinden faydalanarak tuşları kaysıdan olan elektronik piyano yaptı.

"Bu projede aslında Elazığ Baskil’e has olan kayısıyı kullandım, kayısıyı kullanarak bir piyano yaptım. Bu piyano, hem kayısının iletkenliğini hem de insanın içindeki az da olsa gücü kullanarak sistemini oluşturuyor. Piyano sisteminde ardunio gibi elektronik malzemeler kullandım." diyen Ucun, kendisine imkan sağlanması halinde elindeki projeleri de hayata geçireceğini söyledi.