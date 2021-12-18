TÜSİAD'ın açıklaması sonrası, Güler Sabancı'nın Berat Albayrak ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), piyasalarda yaşanan çalkantılar ve dövizdeki sert yükselişlerin ardından, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır" açıklaması sonrası, iş insanı Güler Sabancı'nın 10 Ağustos 2018 tarihinde eski Ekonomi Bakanı Berat Albayrak hakkında sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sabancı video da dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı başarılı bulduğunu söyleyerek izlenen ekonomi modeli hakkında, ''Sayın Bakanımızı Enerji Bakanlığı'ndan tanırız. Söylediğini yapan bir kişidir. Gerçekleştirmiş ve başarılı bir bakanlık yapmıştır. Bugünde bize orta ve uzun vadede yeni dönemin dönüşüm döneminin neler yapılacağının ana hatlarını verdi. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Eylül başında orta vadeli program çıktığında hepimiz daha fazla detaya sahip olacağız. Ancak duyduğumuz orta ve uzun vadeli planın ön hatları bakanımızın geçmişini de bildiğim için tek tek uygulanacağına ve Türkiye'nin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır.'' ifadelerini kullanmıştı.

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