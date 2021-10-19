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TÜSİAD'dan 'yeni bir anlayışla geleceği inşa' çağrısı

Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı

19 Ekim 2021 12:39

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda TÜSİAD’ın 50. yılı projesi olarak hazırladığı, Türkiye’nin geleceğinin inşasında benimseyeceği yeni kalkınma anlayışı için bir yol haritası önerisi içeren “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” adlı çalışmasını tanıtıldı.

Çalışmanı tanıtımı için hazırlanan video kurumun sosyal medya hesaplarından yayınlandı. 

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TÜSİADYüksek İstişare KonseyiTÜSİAD’ın 50. yılı projesiYeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa

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