TÜSİAD'dan 'yeni bir anlayışla geleceği inşa' çağrısı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda TÜSİAD’ın 50. yılı projesi olarak hazırladığı, Türkiye’nin geleceğinin inşasında benimseyeceği yeni kalkınma anlayışı için bir yol haritası önerisi içeren “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” adlı çalışmasını tanıtıldı.

Çalışmanı tanıtımı için hazırlanan video kurumun sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

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