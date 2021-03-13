TURYİD: Sorumlu davranalım, restoranlar bir daha kapanmasın

T24 Haber Merkezi

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği(TURYİD), dernek yöneticileri, işletme sahipleri ve sektör çalışanlarıyla hazırladığı video ile sorumluluk çağrısında bulundu.

Sektöre ve hizmet alanlara "Sorumlu davranalım, restoranlar bir daha kapanmasın" çağrısının yapıldığı videoda , Koronavirüs kapsamında açıklanan yarı kapasite ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat edilmesi gerektiği ifade edilerek "Masmavi bir Türkiye için birlikte hareket etmeliyiz. Sorumluluk hepimizin, mesafeni koru" denildi.