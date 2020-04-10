Günlerdir devam eden şiddetli Poyraz nedeniyle turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Marmara Bölgesi’nde günlerdir süren şiddetli poyraz İstanbul’da da etkili oldu. Saatte hızı 80 kilometreyi bulan poyraz denizin rengini değiştirdi. Yetkiler boğazdaki bu alışık olmayan durumun günlerdir devam eden poyrazdan dolayı olduğunu söyledi.

Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı drone ile havadan görüntülendi.(İHA)