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Türkü söylerken zincirleme kazayı çeken kamyoncu fenomen oldu

02 Ocak 2016 11:05

Türkiye'yi etkisi altına alan kara kış ülkedeki birçok kazaların sebebi oluyor. Konya Karapınar otoyolunda kamyonuyla ilerleyen bir sürücü cep telefonu ile kayıt yaparken bir anda önündeki kamyonların durduğunu farkediyor ve kamyonunu durduruyor. Ancak otoyolda hızla ilerleyen otomobiller sis nedeniyle önlerindeki kamyonların durduğunu farkedemeyince, duran kamyonlara çarparak kazaya sebep oldular ve 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Cep telefonu ile kayıtta olan kamyoncu hem kazayı kaydedip hemde kaza yapanlar hakkında yorumlarda bulununca sosyal medyanın konusu oldu. (Hürriyet)

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