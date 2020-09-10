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Türkşeker Genel Müdürü Alkan: Şeker üretiminde sorun olmayacak

10 Eylül 2020 15:28

Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, pandemi dolayısıyla her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "İnsanımızın içi rahat olsun. Şeker üretiminde sorun olmayacak. Gerek özel sektör fabrikalarımız, gerek kooperatif fabrikalarımız, gerekse Türkşeker olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şekeri hep beraber üreteceğiz” dedi.

Ankara Şeker Fabrikası, 2020/2021 yeni üretim dönemini açtı. Ankara Şeker Fabrikası için çevresindeki 106 köyde 2 bin 269 çiftçi, 109 bin 640 dekarlık alanda 610 bin ton pancar üretimi gerçekleştirdi. Fabrika, 116 gün sürecek bu yılki şeker üretim sürecinde yaklaşık 465 bin ton pancarı işleyerek 60 bin ton şeker elde edecek. 133 bin ton pancar ise işlenmek üzere Kastamonu Şeker Fabrikası’na gönderilecek. Alkol ve yem sanayinin en önemli ham maddelerinden olan melas üretimi de gerçekleştirecek olan Ankara Şeker Fabrikası’nın yeni üretim döneminde yaklaşık 21 bin ton melas üretmesi bekleniyor. Yoğunlukla besicilikte hayvan yemi olarak kullanılan küspe üretiminin ise 130 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Çiftçiye 53 milyon lira avans ödendi
Çiftçiye bugüne kadar 53 milyon lira avans ödeyen Ankara Şeker Fabrikası, pancar alım süresince avans ödemelerine devam edecek. Pancar üreticisinin yanı sıra sözleşmeli tarım kapsamında hububat, gıda ve ayçiçeği üreten çiftçilere de 5 milyon 770 bin lira avans desteği verildi.

"İnsanımızın içi rahat olsun, şeker üretiminde sorun olmayacak"
Ankara Şeker Fabrikası’nda gerçekleştirilen törende konuşan Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, pandemi dolayısıyla her türlü tedbiri aldıklarını belirtti. Türkşeker tarafından 2020 yılında bin 405 yerleşim biriminde 38 bin 238 üretici tarafından 1 milyar 242 bin 792 dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirildiğini kaydeden Alkan, ”2020/21 üretim döneminde şirketimize ait 15 şeker fabrikasında 7 milyon 300 bin ton pancar işlenerek 950 bin ton şeker üretilmesi, bunun yanında yan ürün olarak 320 bin ton melas, 2 milyon 200 bin ton yaş pancar posası elde edileceği tahmin edilmektedir” dedi.

Şeker üretiminde sorun olmayacağını bildiren Alkan, ”İnsanımızın içi rahat olsun. Şeker üretiminde sorun olmayacak. Gerek özel sektör fabrikalarımız, gerek kooperatif fabrikalarımız, gerekse Türkşeker olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şekeri hep beraber üreteceğiz” diye konuştu.

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