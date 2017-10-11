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Türkmenistan lideri, Putin'e köpek hediye etti

11 Ekim 2017 19:33

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 7 Ekim'de 65. yaşına giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yavru bir alabay cinsi köpek hediye etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Berdimuhamedov, görüşmenin başında "Kısa bir süre önce doğum gününüzdü. Bu nedenle sizi kutluyor, sağlık, başarı ve sizin için her şeyin en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra ise görevliler tarafından görüşme odasına bir kutu getirildi.Putin'i doğayı korumaya yönelik çabalarından dolayı tebrik eden Berdimuhamedov, "Bugün ortak bir dostumuz var. Yanımda bu eşsiz küçük alabay köpeğini getirdim" dedi.

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Türkmenistan lideriPutin&#39;e köpek hediye etti

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